أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: "أخبرت جون بولتون الليلة الماضية أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".

كان الاعتماد على بولتون كبيرا من قبل الحزب الجمهوري ،فقد اختاره الرئيس الاسبق بوش الابن ليكون مندوب أميركا الدائم لدى الأمم المتحدة ،كذلك اختاره المرشح الجمهوري ميت رومني ليكون مستشاره للسياسة الخارجية أثناء حملته الرئاسية في انتخابات 2012 ،انتهاء بكونه مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي منذ أبريل 2018 إلى إقالته اليوم 10 سبتمبر.

يعد جون بولتون واحدًا من أبرز تيار "الصقور" والذين يفضلون الحلول العسكرية.

وتستعرض "الشروق " محطات من حياة بولتون في التقرير التالي :

1-الأمم المتحدة

عمل بولتون سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من أغسطس 2005 حتى ديسمبر 2006 كعضو معين من قبل جورج دبليو بوش،وتخللت فترة عمله عددا من الأحداث مثل الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006.

ورغم عمله بالأمم المتحدة إلى أن له تصريحات صادمة تتعلق بتلك المنظمة الدولية فقد نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا عن أشهر التصريحات لبولتون وأشهر ما قيل عنه، ومنها أنه قال في 1994 عن الأمم المتحدة "لا توجد أمم متحدة. هناك مجتمع دولي يمكن قيادته من وقت لآخر بالقوة الوحيدة الحقيقية المتبقية في العالم، وهي الولايات المتحدة، وذلك كلما تناسب هذا الدور مع المصالح الأميركية وكلما استطعنا جعل الآخرين يسيرون معنا".

وعن إصلاح الأمم المتحدة قال "لو كُلفت بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي يخفض عدد الدول دائمة العضوية إلى واحدة فقط، وهي أميركا، لأن ذلك هو التعبير الحقيقي عن ميزان القوى في العالم". قال"لا يوجد شيء اسمه الأمم المتحدة. وإذا فقد مبنى الأمم المتحدة في نيويورك عشرة طوابق، لن ينتبه أحد لذلك."

2-حرب العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تصريحات له عن غزو العراق قال فيها "- ما زلت مقتنعا بأن قرار إسقاط صدام كان صائبا. وأنا أعتقد أن قرارات خاطئة تم اتخاذها لاحقا وكان أسوأها قرار سحب القوات الأمريكية وقوات التحالف (من العراق) في 2011.

3- تعيينه بإدارة ترامب

اختاره دونالد ترامب مستشارا له للأمن القومي في مارس 2018 خلفا ماكماستر ، وأثار تعيينه مخاوف الكثير من احتمالية وجود أي تدخلات عسكرية ضد ايران أو كوريا الشمالية ،وذلك لتصريحاته السابقة التي كان يعلنها ضد إيران وكوريا الشمالية وقت عمله معلقا بشبكة فوكس نيوز الاخبارية .

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.