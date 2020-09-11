وزير الإعلام الأردني: ماس كهربائي وراء انفجار مستودع الذخيرة بمدينة الزرقاء

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل (مورترز)، غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف العضايلة - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال: "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".