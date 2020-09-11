الأهلي يتوج بطلا لدوري الطائرة للمرة الثالثة على التوالي

حسم الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري، بعد التغلب مساء اليوم على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، محققًا الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وبهذه النتيجة نجح الفريق في حسم بطولة الدوري بشكل رسمي، قبل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الجولة المقبلة، التي أصبحت تحصيل حاصل.

وجاء الفوز بلقب بطولة الدوري بعد أن كان الفريق قد نجح في وقت سابق في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، فيما ما زال ينافس على بطولة كأس مصر.