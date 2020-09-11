تقرير: لوفتهانزا تعرض التقاعد المبكر على ألفي موظف في أطقم الطائرات

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تسعى لخفض عدد الموظفين الأكبر سنا في أطقم الطائرات عبر تقديم حزمة تقاعد مبكر لهم.



وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، جاء في تقرير المجلة، المقرر صدورها غدا السبت، استنادا إلى مصادر من قسم الموارد البشرية في الشركة، أنه سيُجرى تقديم عرض طوعي لألفي موظف من كبار السن في أطقم الطائرات، وسيستمر حتى أكتوبر المقبل.



وبحسب البيانات، يمكن للموظفين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر الحصول على مزايا التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي.



وسيُعرض على الموظفين الأصغر سنا مدفوعات لمرة واحدة.



وتخطط الشركة حاليا لشطب 3 آلاف وظيفة من إجمالي 21 ألف وظيفة على متن أسطولها.