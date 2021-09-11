مسيرات للعشرات من النساء دعما لحكومة طالبان في كابول﻿﻿﻿

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات من النساء نظمن مسيرات اليوم السبت، دعما لحكومة طالبان في العاصمة الأفغانية.

وطبقا لمقطع فيديو، من وسائل إعلام موالية لطالبان، فقد نظمت عشرات من النساء، ترتدين نقابا أسود ويلوحن بأعلام طالبان، التجمع في جامعة كابول التعليمية ونظمن مسيرات لاحقا عبر شوارع قريبة.

ووفرت طالبان الأمن لهؤلاء النساء ودعت رسميا الصحفيين لتغطية الحدث.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، يشن مقاتلو طالبان حملة قمع عنيفة ضد المظاهرات المناهضة لباكستان ولطالبان، شارك فيها مئات من الرجال والنساء في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بالحرية والتعليم وحقوق متساوية.

وتم اعتقال صحفيين وتعذيبهم بسبب تغطية الاحتجاجات.

وفي رده على حدث اليوم، السبت، ذكر الناشط الأفغاني، حميد الله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن المشاركات "لا تمثلن النساء الأفغانيات ككل".

وقال داودد ناجي، وهو مسؤول بارز بالحكومة السابقة في تغريدة له على تويتر "لست متأكدا مما إذا كان هؤلاء جميعا نساء، نظرا لأني رأيت مئات من عناصر طالبان بملابس نساء في الأعوام الماضية".

وعلى صعيد آخر، استمرت المظاهرات المناهضة لطالبان وباكستان في العاصمة الإقليمية، نمروز، اليوم السبت، طبقا لما أكده مسؤول محلي سابق.