علق الإعلامي مصطفى بكري على قيام طبيب بإهانة ممرض وإجباره على السجود لكلب، قائلًا إن ما حدث جريمة مكتملة الأركان.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، مخاطبًا الطبيب الذي يدعى عمرو خيرى ويعمل رئيسا لقسم العظام بجامعة عين شمس: "ياخي خلي عندك دين، ده أقل واحد أشرف منك، وكل ألفاظ الدنيا لا تصلح أن توصفك.. أنت ولا حاجة".

وتساءل بكري: "إنت طالع من أي بيئة وبتعلم طلاب إزاي؟.. من يقم بهذا الفعل ليس إنسانًا.. إنت متربتش".

وأشاد بقرار النائب العام بالتحقيق من الطبيب صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب، وتابع: "أطالب بمحاكمة ذلك الطبيب..قرار النائب العام كان محترمًا ويعبر عن عدالة الدولة، وأشكر وزير التعليم على موقفه".

وأوضح بكري أن وزارة التعليم العالي أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن إحالة الطبيب للتحقيق، لمعرفة حقيقة إهانته لعضو هيئة التمريض، وقال إن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، طلب التحقيق الفوري فى الواقعة، وسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.