محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات جديدة. وذلك فى إطار سلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة هدى أبو كليلة وبالتنسيق مع أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وشرق، قد تابعت عددا من الحملات المكبرة التى شنت للتأكد من مدى الالتزام وعدم عودة الإشغالات بشارع المعهد الدينى وشارع 45 وكذلك وسوق باكوس وشارع مصطفى كامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

على الصعيد ذاته؛ قادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول حملة صباحية أسفرت عن التحفظ على (63) حالة إشغال متنوعة. وشملت مناطق شارع أحمد بن حنبل الساعة وشارع احمد محسن السيوف قبلى، وشارع اديب معقد السيوف قبلى، وشارع خلف البنك الأهلى السيوف قبلى، وشارع مصطفى كامل وشارع بن سلامة دربالة وشارع خالد بن الوليد.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حملة مكبرة بسوق الجمعة لمتابعة مدى الالتزام بعدم إشغال الطريق العام والضوابط والاجراءات الاحترازية والالتزام بالخطوط التى تم رسمها على الأرض لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم.

ونفذ حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع طريق 26 يوليو، أبى الدرداء، الخديوى، الزهرى، الفراهدة، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية وإزالة والتحفظ على عدد 53 حالة إشغال متنوع