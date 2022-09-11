ماكرون يطالب بوتين بضرورة سحب كل الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة من محطة زابوريجيا

قالت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أخبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، بضرورة إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فورًا.



وأشارت إلى أن «ماكرون» أبلغ بوتين أن تواجد القوات الروسية في زابوريجيا يشكل الخطر الأكبر، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره بضرورة سحب كل الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة، من محطة زابوريجيا النووية.



وطلب الرئيس الفرنسي من نظيره الروسي، الحرص على استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.



وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابورجيا النووية.



وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: «بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وجرى تبادل مفصل وصريح للآراء حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابورجيا للطاقة النووية».



وأضاف البيان: «لفت الجانب الروسي الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت محطة زابورجيا النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة».



وتابع البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس، لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية في زابورجيا، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.