تايلور سويفت تنافس بأول تجاربها الإخراجية في جوائز الأوسكار

تأهل فيلم «جيدا ــ All Too Well»، التجربة الإخراجية الأولى لنجمة الغناء الأمريكية تايلور سويفت، للحصول على ترشيح أفضل فيلم قصير فى حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام القادم، والفيلم الذى ينتمى للدراما الرومانسية وتبلغ مدته 15 دقيقة، طرح فى 12 نوفمبر العام الماضى، وهو من كتابة وإخراج تايلور سويفت. ولسوء حظها فإن تاريخ الإصدار جعل الفيلم غير مؤهل لجائزة الأوسكار فئة أفضل صورة، حيث يجب أن يكون الفيلم صدر فى موعد لا يتجاوز السنة التقويمية التى تسبق حفل الأوسكار، ومع ذلك تختلف معايير اختيار أفضل فيلم قصير، مما يجعل اسم تايلور سويفت يظهر فى المنافسة.

قصة الفيلم القصير مستوحاة من الانهيار العاطفى الذى واجهته تايلور سويفت منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث يروى قصة حب فتاة مع شاب يكبرها فى العمر بـ11 عاما، ورغم محاولاتهما فى إنجاح العلاقة بسبب الاختلافات الواضحة، يبدو أن الشاب لم يتمكن من مواكبة تفكيرها خاصة وأنها كانت لم تكمل عامها الـ21 من عمرها بعد.

وأكدت تايلور سويفت أن الفيلم ليس مجرد فيديو موسيقى طويل، بل عمل فنى متكامل، شارك فى بطولته كل من الممثلة الشابة سادى سينك والممثل ديلان اوبرين، الذى أكد أنه يعتقد أن تايلور لديها مستقبل مشرق فى هوليوود كمخرجة سينمائية، إذ أرادت أن تأخذ هدنة من الموسيقى، قائلا: «كانت تايلور ستعمل كمخرجة جيدة حقًا، إذا كان ذلك شيئًا ما فى قلبها، فيمكن لها أن تفعل ما تريده».

وحصل الفيلم على 5 ترشيحات لجوائز «إم تى فى»، والتى تم تسليمها فى 28 أغسطس الماضى بمركز برودنشيال فى نيوارك، بولاية نيو جيرسى الأمريكية.