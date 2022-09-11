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مصر
الأوقاف: افتتاح 13 مسجدا الجمعة المقبلة
الجوازات تواصل تسهيل خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية
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بالصور.. «بي.بي.سي» ترصد 6 مواقف طريفة في حياة الملكة إليزابيث
وزير الزراعة الألماني يؤكد خطط حظر تصدير الكيماويات الزراعية الضارة
برلسكوني: ائتلاف يمين الوسط سيحقق فوزا غير مسبوق في الانتخابات المقبلة
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خالد جلال يحدد موعد انطلاق فترة إعداد البنك الأهلي للموسم الجديد
تشيلسي يهدد مشروع باريس سان جيرمان
إريكسن: التبديلات الخمسة تساعد مانشستر يونايتد لمواجهة ضغط المباريات
رأي
فن
المايسترو مصطفى حلمي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الموسيقيين على مقعد النقيب
الخميس.. توزيع منح مهرجان أسوان لسينما المرأة بالهناجر
تامر حسني يبحث عن مواهب في الغناء والتمثيل من سن 9 لـ13 عاما
انتصار وسناء يوسف يشاركان في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العرب 2022
مال وأعمال
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مواطن
شعبة الدواجن: رغم ارتفاع الأسعار بالمزرعة إلا أن المنتج مازال يتعرض للخسائر
أبو الغيط: الأمن الغذائي في صدارة أولويات العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة
القومي للحوكمة وكلية محمد بن راشد يختتمان البرنامج التدريبي حول التميز والحوكمة
حوادث وقضايا
النيابة توجه المعمل الجنائي بحصر خسائر حريق عقار الموسكي
السيطرة على حريق مركب نيلي بكورنيش الجيزة
تشاجر مع زوجته.. إصابة أجنبي سقط من الطابق الـ11 في عابدين
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف ملابسات ادعاء مسجل خطر النبوة وأنه المهدي المنتظر
تليفزيون
الليلة.. MBC مصر تبدأ عرض مُسلسل المداح - أسطورة الوادي