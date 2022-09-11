فصل التيار الكهربائى عن عدد من القرى لإجراء الصيانة الدورية بكفر الشيخ اليوم

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بكفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم، ومطوبس، والحامول والرياض، بلطيم، اليوم الأحد، الموافق 11 سبتمبر 2022، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة الثامنة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.



سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات السعادة والساحل ومعدية رشيد والعرب، وتتأثر بعملية الفصل قرى البصراط والملاوح، وقمسيون شرق وغرب، ومعدية رشيد والنجارين، وعزب العرب، لزرع أعمدة وتغيير موصلات.





كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي البكاتوش بقلين، ويتأثر بعملية شباس قرية البكاتوش وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي لاصفير بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل لاصفير وتوابعها, كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شوغي بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية شوغي وتوابعها.





كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شعلان الجديد ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل رافع مياه المعدية وقرى العياشات، كما سيتم الفصل بمغذيات الخوالد وأبو أحمد والروضة، وتتأثر بعملية الفصل حطب وتوابعها، وقرية أبو أحمد، والروضة وتوابعها.





كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحمراء بكفر الشيخ و فصل التيار الكهربائي عن الحمراء وتوابعها،كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرصيف بالرياض، وتتأثر بالفصل السيد خليل، ومحطة مياه بصيص والسنجاري، ،وفصل التيار الكهربائي عن ري الخفير بالحامول ، وتتأثر بالفصل قرى 5و6و7و2و1 وطرفاية.