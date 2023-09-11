الإمارات ترسل مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا لمواجهة آثار الفيضانات

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وعبر رئيس الإمارات عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الفيضانات.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أسامة حماد، أن الوضع في مدينة درنة "كارثي"، منوها إلى أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي تجتاح المنطقة منذ أمس الأحد "تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدا".

من جهته،طلب عضو المجلس البلدي بدرنة شرقي ليبيا أحمد امدور، تدخلا دوليا عاجلا، لإنقاذ المدينة التي تعرضت إلى دمار واسع جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».