قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن درجة الخطورة الصحية من متحورات كورونا تظل حتى الآن منخفضة، وهو ما أكّدته منظمة الصحة العالمية، مؤكدا عدم التعتيم على المتحور الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «ten»، اليوم الاثنين، أنّ يتم التعامل مع متحور كورونا الجديد، كغيره من المتحورات، باعتباره فيروسا يصيب الجهاز التنفسي، شأنه شأن الإنفلونزا.

وأكّد أنه لا يوجد أي تعتيم بخصوص المتحور الجديد، قائلا: "تعتيم ليه.. إحنا اللي أعلنا اكتشاف حالات إيجابية من المتحور فور إثباتها.. لا يوجد تعتيم لأن هذا الأمر يضر بالحالة الصحية".

وشدد على أن الوزارة تتعامل بكل وضوح وشفافية بجانب إتباع منهجية علمية، مؤكدا أن الدولة لا تسير وراء مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تسير وراء ما هو مثبت علميا.

يُذكر أنه في 22 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنّ نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكّدت إيجابية حالتين لفيروس «كوفيد-19» من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وأضافت في بيان عبر حسابها الرسمي موقع «فيسبوك»، أن الأعراض الإكلينيكية، التي ظهرت عليهما، هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.