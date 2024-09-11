مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يختتم فعالياته ويعلن جوائز دورته الـ31

يختتم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، دورته الـ31 برئاسة الدكتور سامح مهران، اليوم الأربعاء، على المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، وسيبدأ الحفل بفيلم قصير بعنوان "هنا التجريبي"، فكرة وإخراج محمد فاضل القباني، ثم فقرة فنية اخراج وليد عوني.

يُكرم خلال حفل الختام، كلا من اسم الراحل الفنان أحمد راتب، واسم الدكتورة الراحلة عايدة علام أستاذة المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، ويعقبه توزيع جوائز الدورة الحادية والثلاثين التي أقيمت باسم الدكتور علاء عبد العزيز، ويقدم حفل الختام باللغتين العربية والإنجليزية الفنانة نورهان، ويعلن الجوائز رئيس لجنة التحكيم الدكتور مدحت العدل، وبمشاركة أعضاء اللحنة، وهم: النجمة سلوى محمد علي (مصر)، الفنان جون سيبي أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استوانيا)، الفنان والأكاديمي د. عبدالاله السناني (السعودية)، الكاتب والروائي هزاع البراري (الأردن).

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويكرم المهرجان عددا من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.