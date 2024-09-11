مكتب التدقيق الوطني البريطاني: تدريب القوات الأوكرانية يقيد قدرة المملكة على تدريب قواتها

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قال مكتب التدقيق الوطني البريطاني إن تدريب الجنود البريطانيين "يقيد" قدرة المملكة المتحدة على تدريب القوات البريطانية.

وجاء في تحقيق أجراه مكتب التدقيق الوطني بشأن الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا أن ربع منشآت التدريب التابعة للجيش مخصصة للعملية إنترفليكس، وهو برنامج تدريب المشاة الأساسى البريطانى للمجندين الأوكرانيين.

وأدى استخدام المنشآت لعملية إنترفليكس إلى أن محاولات وحدات الجيش البريطاني للحصول على وقت في مناطق التدريب تعرضت للرفض ثماني مرات في 2023 مقارنة بـ 2019، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وقال مكتب التدقيق الوطني في تقريره الذي نشر اليوم الأربعاء "أقرت وزارة الدفاع أن إنترفليكس سوف تقيد قدرة الجيش البريطاني على تدريب جنوده".

وأضاف المكتب أنه تحتم نقل برنامج تدريبي آخر لمشاة البحرية الأوكرانيين يحمل اسم العملية إنترفورج، إلى هولندا أوائل العام الجاري حيث أن "استخدام منشآت التدريب في المملكة المتحدة هدد بالتهاون في احتياجات التدريب الخاصة بمشاة البحرية (البريطانيين)".

وقال ناطق بلسان وزارة الدفاع "كل قوات المملكة المتحدة يمكنها الحصول على التدريب ذي الصلة المطلوب القيام به لحماية المملكة المتحدة والوفاء بالتزاماتنا تجاه الناتو".

تلقى أكثر من 45 ألف أوكراني تدريبا في المملكة المتحدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث قال ما نسبته 89 % من أحدث الفرق لوزارة الدفاع إن التدريبات جعلتهم مستعدين بشكل أفضل لأرض المعركة.