إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب رام الله

أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة جدا، اليوم الأربعاء، وذلك جراء عملية دهس على مفرق «بيت إيل» قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما تم إطلاق النار على سائق شاحنة فلسطيني بزعم تنفيذه لعلمية الدهس.

وبحسب وكالة «معا» الفلسطينية، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، أنه ورد تقرير عن هجوم من سيارة بالقرب من مستوطنة بيت إيل.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى تحييد المنفذ في مكان الحادث، لافتًا إلى أن «القوات تفرض حصارا على المنطقة».

من جانبها، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن الشاحنة دهست رجلا بينما كان واقفاً في محطة للحافلات على جانب الطريق، وتقوم فرق نجمة داود الحمراء بعلاجه في مكان الحادث.