أعلن الجيش السوداني، الخميس، استعادة السيطرة على مدينة بارا، بولاية شمال كردفان (جنوب) بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته دخلت مدينة بارا الاستراتيجية، "عنوة وعزيمة واقتدارا، وتطهيرها من دنس الميليشيا (الدعم السريع)".

وأكد أن قواته "بكل مكوناتها ماضية بعزم ويقين على طريق النصر خطوة بخطوة، ومرحلة بمرحلة حتى تطهير كامل بلادنا من دنس المليشيا والمرتزقة والعملاء".

من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في بيان، إن الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة والمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على "بارا"، الاستراتيجية بالكامل بعد معارك عنيفة على تخوم المدينة.

وأضاف مناوي، أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من تدمير المجموعة رقم (449) التابعة للدعم السريع، مخلفة وراءها قتلى وجرحى وكميات كبيرة من العتاد المدمّر.

وتداول عناصر من الجيش مقاطع مصورة على منصة "فيسبوك" الأمريكية، توثق لحظة دخولهم إلى المدينة وانتشارهم في شوارعها، مظهرين عددا من المدرعات التابعة للدعم السريع وقد جرى تدميرها.

من جانبها، أعلنت "شبكة أطباء السودان"، مقتل 3 مدنيين وإصابة 14 آخرين جراء الاشتباكات في "بارا".

وأفادت الشبكة الطبية (مستقلة) في بيان "تسبب القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع بمدينة بارا، اليوم الخميس، في مقتل 3 مواطنين وجرح 14 آخرين، جرى إسعافهم وهم يتلقون العلاج حاليا".

وفي السياق، أفاد شهود عيان للأناضول، بخروج مئات المواطنين بمدينة الأُبيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، في مظاهرات احتفالية بانتصار الجيش واستعادته السيطرة على بارا.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على هذه التطورات.

وفي الآونة الأخيرة، صعد الجيش من هجماته على قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وخاصة المناطق المحيطة بمدينة بارا، التي تعد أكبر معاقل قوات الدعم السريع في الولاية.

وتكتسب "بارا"، أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الوطني الذي يربط ولايات إقليمي كردفان (جنوب) ودارفور (غرب) بالعاصمة الخرطوم، عبر مدينة أم درمان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.