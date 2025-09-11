تستعد المطربة الإماراتية أحلام شامسي لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، غداً الجمعة الموافق 12 سبتمبر، على خشبة مسرح عبادي الجوهر ارينا، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

وأعلنت الجهة المنظمة عن الحفل بالقول "جمهور جدة كونوا مستعدين لليلة لا مثيل لها مع الملكة أحلام في جدة يوم 12 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر ارينا".

وتم الإعلان عن اسعار تذاكر الحفل والتي تبدأ من 295 ريال سعودي، مروراً ب450 و550 و750 و1450 ريال سعودي، أما الفئات الأعلى فتبدأ من 1750 و2200 و2500 ريال سعودي.

ويأتي هذا الحفل بعد شهرين بالتحديد من إحياء آخر حفلاتها في السعودية، حيث أحيت يوليو الماضي حفلاً في العاصمة الرياض تحت اسم "Revive night of dreams" أو "احياء ليلة الأحلام"، تيمناً باسم المطربة الإماراتية.

وكانت آخر ما طرحته الفنانة أحلام، كان ألبوم "العناق الأخير" والذي تضمن 12 أغنية، منها "هذاك أول"، و"الليل سادة"، و"يوم هب الوقت".