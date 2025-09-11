وزير الخارجية الإيراني: وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية سيكون مقيدا رغم اتفاق القاهرة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية في بلاده سوف يكون مقيدا رغم الاتفاق الذي أبرم في مصر.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، عن عراقجي قوله أمس الأربعاء، أن طهران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول أي موقع باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران.

وتختلف تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأول الثلاثاء، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة؛ لاستئناف عمليات التفتيش من جانب الوكالة في مواقع معينة بما في ذلك تلك التي استهدفت في الهجمات الأخيرة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

وجرى التوصل إلى اتفاق القاهرة بين عراقجي وأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل جروسي في محادثات توسط فيها وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي.