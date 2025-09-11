يورتشيتش: أتمنى ضم إمام عاشور من الأهلي ودونجا لـ بيراميدز

أعرب الكرواتي كورنيسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن طموحه الكبير في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل حلمه الأكبر منذ قدومه إلى مصر.

وقال يورتشيتش في تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» مع أحمد حسام ميدو على قناة النهار:«هذا هو حلمي، أن أصبح بطل الدوري مع بيراميدز. توقفت عن التدريب لمدة ثلاث سنوات لأنني كنت أبحث عن نادٍ يمتلك الطموح الحقيقي للمنافسة على البطولات، وجدت هذا الطموح هنا وجئت من أجل صناعة إنجاز تاريخي».

وعن اختياراته لو أُتيحت له فرصة ضم لاعبين من الأهلي والزمالك، أوضح:«من الأهلي أحب إمام عاشور، فهو لاعب مقاتل يمنح الفريق طاقة هائلة، ومن الزمالك يعجبني دونجا، بحكم أنني كنت لاعب وسط دفاعي وأقدر هذا النوع من اللاعبين الذين يضيفون الروح القتالية».

كما تحدث المدرب الكرواتي عن حياته في مصر قائلاً:«أنا سعيد جدًا بالحياة هنا، أحب أجواء الإسكندرية كثيرًا، وأعشق الأكلات الشعبية المصرية، خصوصًا الكبدة الإسكندراني التي أصبحت وجبتي المفضلة».