رئيس وزراء باكستان خلال زيارة قطر: العدوان الإسرائيلي السافر في الشرق الأوسط يجب أن يتوقف

**محمد شهباز شريف: الأعمال العدوانية الإسرائيلية تهدف لتقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد الجهود الدبلوماسية

قام رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، بزيارة رسمية إلى قطر للتعبير عن التضامن مع شعب وقيادة دولة قطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.

وعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاء وديا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، واصفا إياه بانتهاك صارخ وسافر لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

وقال إن قيادة وشعب باكستان يشعران بقلق بالغ إزاء هذا الهجوم على دولة قطر، والذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وأكد شهباز شريف للقيادة القطرية على تضامن باكستان الكامل ودعمها في مواجهة هذا الاستفزاز غير المبرر.

كما أعرب عن تعازيه الحارة في الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الغادر والشنيع الذي شنته إسرائيل، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن العدوان الإسرائيلي السافر في الشرق الأوسط يجب أن يتوقف وأن الأمة بحاجة إلى الوحدة بين صفوفها في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية.

وثمن رئيس الوزراء الباكستاني الدور المسؤول والبناء والوساطة الذي تلعبه قطر في الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة، وأكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية تهدف بوضوح إلى تقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد الجهود الدبلوماسية والإنسانية الجارية.

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني بأن بلاده طلبت، بناء على طلب قطر، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. كما رحب بقرار قطر استضافة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الأحد المقبل ، وقال إن باكستان أبدت لمنظمة التعاون الإسلامي استعدادها للمشاركة في رعاية هذه القمة وعقدها.

واتفق الزعيمان على الحفاظ على التنسيق الوثيق في تعزيز السلام الإقليمي واحترام القانون الدولي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.