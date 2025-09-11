يديعوت أحرونوت: الإمارات تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أمني

- صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع أن أبوظبي بعثت رسالة رسمية إلى تل أبيب لإبلاغها بعدم السماح لشركات صناعات عسكرية بالمشاركة في معرض أمني بدبي في نوفمبر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الإمارات أبلغت شركات صناعات عسكرية إسرائيلية بمنعها من المشاركة في معرض أمني جوي بارز سيعقد بمدينة دبي في نوفمبر المقبل، وذلك بعد يوم واحد من هجوم استهدف قادة لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت "يديعوت أحرنوت"، أمس الأربعاء، عن مصدر إسرائيلي مطلع، لم تسمه، قوله إن أبوظبي بعثت رسالة رسمية إلى تل أبيب لإبلاغها بعدم السماح للشركات بالمشاركة في المعرض الأمني.

وذكر المصدر أن القرار جاء "لأسباب أمنية"، غير أن مسئولين إسرائيليين آخرين رجحوا أن يكون الأمر مرتبطا مباشرة بالغارة الجوية في الدوحة، وفق الصحيفة.