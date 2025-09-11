قطر تنفي ادعاء إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة

نفت قطر، الخميس، صحة ما نقلته وسائل إعلام أمريكية بشأن "إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة"، مؤكدة أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وقال "مكتب الإعلام الدولي" لقطر (حكومي)، في بيان، إن الادعاء الذي نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مجهول (وصفه بالمطلع) بأن الدوحة تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة "لا أساس له من الصحة".

واعتبر البيان، أن الادعاء "محاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة، من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب عبر نشر الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام".

وشدد على أن "الشراكة الأمنية والدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو".

وذكر البيان، أن "البلدين حرصا على مدار السنوات على دعم بعضهما البعض، وسيواصلان العمل معا لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، نقل عبر مصدرين مجهولين وصفهما بالمطلعين، أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، أبلغ مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، أن بلاده ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن بعد هذا العمل الذي وصفه بـ"الخيانة"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، ما أثار إدانات إقليمية وعالمية واسعة ودعوات لإقرار مسار رد جماعي لردع إسرائيل.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت حماس، نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.