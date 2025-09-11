رفع القدرة الاستيعابية لمعبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن إلى 40 ألف مسافر يوميا

أعلن مدير معبر نصيب الحدودي السوري أحمد محمد خلاوي رفع القدرة الاستيعابية لمعبر نصيب الحدودي الذي يربط سوريا بالأردن إلى 40 ألف مسافر يوميا.



وقال خلاوي إنه تم تأهيل وترميم صالات المسافرين فور إعادة افتتاح المعبر بعد سقوط النظام البائد مباشرة، إضافة إلى إنشاء صالة جديدة، ما رفع القدرة الاستيعابية من نحو 10-13 ألف مسافر إلى 40 ألف مسافر يوميا.

وأشار إلى أن الحركة التجارية ازدادت بشكل ملحوظ حيث يمر يومياً عبر المعبر أكثر من 1300 شاحنة محملة بالبضائع، في حين سجلت عودة قرابة 57 ألف عائلة سورية من الخارج بفضل التسهيلات والإجراءات الميسرة مثل إعفاء الأثاث المنزلي من الضرائب والرسوم بالتنسيق المباشر مع الجانب الأردني.

ويُعد معبر نصيب الحدودي الذي يربط سوريا بالأردن ودول الخليج العربية شريانا حيويا للتجارة والنقل البري في المنطقة.

وتواصل إدارة المعبر تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل توسيع ساحات الشحن، وتحسين البنية التحتية لاستيعاب الشاحنات والمسافرين بشكل أفضل.