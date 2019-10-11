حضور دولي وإقليمي في انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا الاثنين المقبل

قال عضو مجلس السيادة في السودان محمد حسن التعايشي، إن الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تستضيفها جنوب السودان يوم الاثنين المقبل، سيفتتحها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة والشقيقة.

وأضاف التعايشي (عضو وفد التفاوض الحكومي)، أن اجتماعا عقد اليوم بين وفد دولة جنوب السودان، والمجلس الأعلى للسلام بالسودان برئاسة البرهان، اطمأن خلاله المجلس الأعلى، على ترتيبات الأشقاء في دولة جنوب السودان لإطلاق المفاوضات يوم الاثنين المقبل، حيث تم التأكد من دعوة كل المشاركين في بدء العملية التفاوضية، من الشركاء الدوليين والإقليميين، وشركاء التفاوض في الكفاح المسلح.

وأوضح أن البرهان تسلم دعوة رسمية من سلفاكير ميارديت لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام في جوبا، سلمها توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان، الذي أطلع المجلس الأعلى، خلال الاجتماع، على ترتيبات واستعدادات دولة جنوب السودان لاستضافة المفاوضات.

وأكد التعايشي أن جنوب السودان وما تتمتع به من عوامل مشتركة مع السودان، مؤهلة لاستضافة عملية السلام.

من جانبه، أكد توت قلواك رئيس وفد دولة جنوب السودان، اكتمال الاستعدادات بمدينة جوبا لانطلاق المفاوضات يوم الاثنين المقبل، مشددا على حرص بلاده على إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام الشامل في السودان.