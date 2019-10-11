المرصد: تواصل القتال بين قسد والقوات التركية شمال شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض باستمرار اشتباكات بوتيرة متفاوتة العنف، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى في شمال شرق سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الاشتباكات تدور على محاور في منطقة تل أبيض بريف الرقة ومحاور أخرى في منطقة رأس العين بريف الحسكة.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات تترافق مع قصف صاروخي مكثف على محاور القتال ومناطق أخرى في تل أبيض ورأس العين، ووردت معلومات عن محاصرة قسد لمجموعة الفصائل في منطقة الصناعة بمدينة رأس العين، كما تسببت الاشتباكات المتواصلة والقصف بمزيد من الخسائر البشرية.

وتابع المرصد أن طائرات حربية تركية استهدفت صباح اليوم الجمعة حي عين العروس بتل أبيض وقرية الأسدية بالقرب من رأس العين على طريق الحسكة، وكانت الطائرات التركية قصفت بعد منتصف الليل أماكن متفرقة في رأس العين وتل أبيض وقرى تابعة لهما، ما دون ذلك تشهد الجبهات من المالكية إلى الدرباسية هدوءًا حذراً واستنفار وتأهب متواصل.

يشار إلى أن تركيا بدأت أول أمس الأربعاء عملية عسكرية اطلقت عليها "نبع السلام" في شمال شرق سورية ،مبررة ذلك بالتصدي للأرهابيين، وإقامة منطقة أمنة لإيواء اللاجئين السوريين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، خلال اشتباكات في إطار عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.

كانت الوزارة قد أعلنت عن تحييد 174 "ارهابيا "خلال العملية.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم أسرهم أو قتلهم أو اصابتهم على أيدي قواتها.