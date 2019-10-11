علق فيدريك كيتنجي مدير الكرة بنادي مازيمبي الكونغولي، على احتمال وقوع الزمالك بجانبه في المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.

علق فيدريك كيتنجي مدير الكرة بنادي مازيمبي الكونغولي، على احتمال وقوع الزمالك بجانبه في المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.

علق فيدريك كيتنجي مدير الكرة بنادي مازيمبي الكونغولي، على احتمال وقوع الزمالك بجانبه في المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.