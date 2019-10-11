علق فيدريك كيتنجي مدير الكرة بنادي مازيمبي الكونغولي، على احتمال وقوع الزمالك بجانبه في المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.
ووقع الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في المجموعة الأولي من البطولة الإفريقية، بجانب كلاً من أول أغسطس، مازيمبي، زيسكو يونايتد.
وقال كيتنجي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون سبورت: "القول بأن الزمالك قادر على هزيمة فريق جينراسيون فوت السنغالي ليس مؤكد، لأن الفريق السنغالي سيقاتل في اللعب".
وتابع: "المرة السابقة التي واجهنا فيها الزمالك تغلبنا عليهم في القاهرة، الفريق المصري ليس الأن بالفريق القوي عدا بعض اللاعبين الجيدين، ولكننا نحترم الخصم ونستعد جيدًا لتقديم مباريات جيدة".
يذكر، أن الزمالك ينتظره مباراة مرتقبة أمام جينيراسيون فوت السنغالي لحسم استمراره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.