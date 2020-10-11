 باكستان: تسجيل 666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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باكستان: تسجيل 666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:56 ص

 

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا، في باكستان، اليوم الأحد، ثمانية آلاف و904 حالات، بتسجيل 666 حالة إيجابية أخرى للفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم.

وقال المركز الوطني للقيادة والعمليات إن 12 مريضا، من بينهم 11 كانوا تحت العلاج بالمستشفيات، توفوا، كما توفي آخر خارج المستشفى أمس السبت.

وتم إجراء حوالي 28 ألفا و893 اختبارا للفيروس في مختلف أنحاء البلاد أمس السبت.

ومنذ بدء تفشي الوباء، تم رصد إجمالي 318 ألفا و932 حالة إصابة حتى الآن.

كما تم تسجيل نحو 6570 حالة وفاة.

وتعافى 303 آلاف و458 شخصا من المرض حتى الآن في باكستان.


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