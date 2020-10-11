نواب إيرانيون يزورون مصابين بكورونا في أحد مستشفيات طهران

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قام عدد من نواب البرلمان الإيراني "مجلس الشورى الإسلامي" عن مدينة طهران بعيادة مصابين بفيروس كورونا في أحد مستشفيات العاصمة الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، أن عددا من النواب قاموا بزيارة أقسام مختلفة في مستشفى "الرسول الأكرم" بما في ذلك جناح علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وكان الرئيس حسن روحاني ألغى الأسبوع الماضي اجتماعا لرؤساء السلطات الثلاث بعدما زار رئيس مجلس الشورى "البرلمان" الإيراني محمد باقر قاليباف مرضى بكورونا، خشية نقله المرض لروحاني.

وأعلن روحاني أمس أنه سيتم مبدئيا فرض غرامات مالية على المخالفين لقواعد مكافحة كورونا بالعاصمة طهران، ومن الممكن توسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء البلاد.

كما لم يعد يُسمح للإيرانيين بنزع الكمامات خارج المنازل، بعد فرض حظر صارم على استخدام وسائل المواصلات العامة وسيارات الأجرة بدون ارتداء الكمامة.

وسجلت إيران مؤخرا ارتفاعات قياسية في الأعداد اليومية للإصابات والوفيات بكورونا.