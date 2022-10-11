واصل مجلس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، الاستعداد لموسم الشتاء وتنظيف وتطهير غرف تصريف الأمطار.

ووجه اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إدارة الأزمات والمتابعة وقسم الحدائق باستكمال الاستعدادات للشتاء، مشيرا إلى تطهير 15 غرفة تصريف أمطار، اليوم الثلاثاء، على 3 مصارف، وهي اتجاه مجرى الوادي، والثاني على البحر، والثالث على شبكة الصرف الصحي، ليصل الإجمالي إلى 165 غرفة.

وأضاف عفش أنه ما زال العمل جارِ لاستكمال باقي الغرف في شارع علي بن أبي طالب، وفي شارع الصحة المدرسية، حيث تم العمل سابقا في منطقة بنك القاهرة إلى ميدان الساعة مرورًا بالبنك الأهلي وميدان الرفاعي، بالإضافة إلى تركيب أغطية للغرف التي بدون أغطية والعمل مستمر بالتطهير حتى الانتهاء من باقي غرف التصريف.