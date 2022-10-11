بايدن: الضربات الصاروخية على أوكرانيا تكشف عن الوحشية المطلقة لبوتين

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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، الضربات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية، ووصفها بأنها "لا تخدم أي غرض عسكري".

وقال بايدن: "إنهم يكشفون مجددا عن الوحشية المطلقة لحرب بوتين غير القانونية ضد الشعب الأوكراني، هذه الهجمات ستعزز التزامنا بالوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني لأطول فترة ممكنة".

وتعهد بايدن بأن الولايات المتحدة ستواصل إلى جانب حلفائها، العمل على زيادة تكلفة العدوان بالنسبة لروسيا، ومحاسبة بوتين على الفظائع وجرائم الحرب، وتقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادها وحريتها .

واختتم الرئيس الأمريكي حديثه قائلا: "ندعو روسيا مرة أخرى إلى وقف هذا العدوان غير المبرر على الفور، وسحب قواتها من أوكرانيا".

وبحسب البنتاجون، يعتزم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لقاء زملائه في مجموعة الاتصال الأوكرانية، بعد غد الأربعاء، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وسيكون هذا هو الاجتماع السادس من نوعه لمجموعة الدول الجديدة بهدف مساعدة كييف.