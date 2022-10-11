هبة عبد الغني تخطف الأنظار بإطلالة رائعة بتقديمها ختام مهرجان الأسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تألقت الفنانة هبة عبد الغني، خلال تقديمها حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ38، والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

أطلت الفنانة هبة عبدالغني باطلالة مميزة وملفتة بفستان الشيفون مطرز باللولي ومبطن بالستان بلون كناري من دار الأزياء بيرلا.

وشاركت هبة عبد الغني خلال الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام الطلبة، والتي تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب.

ويأتي مهرجان الإسكندرية السينمائي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وانتهى حفل الختام منذ قليل بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي وكان في مقدمتهم إلهام شاهين وشيرين ومحمود