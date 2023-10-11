 أمن القاهرة يستقبل زيارة لاتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة - بوابة الشروق
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أمن القاهرة يستقبل زيارة لاتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 1:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 1:10 م

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من اتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة.

حيث هدفت الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها، وشملت الزيارة جولة تفقدية بغرفة عمليات النجدة بالقاهرة.

ومن جانبهم، توجه المشاركون والقائمين على العملية التعليمية بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.


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