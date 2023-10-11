حركة حماس: إذا فكر الاحتلال في اجتياح قطاع غزة سيرى ما يسوؤه ولن ينتصر

كشف المستشار الإعلامي لحركة حماس، طاهر النونو، عن آخر التطورات التي يشهدها قطاع غزة، وعمليات القصف المتبادلة بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلية.



وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» لبرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، قطاع غزة يشهد تدمير مربعات سكنية بالكامل، وشطب عائلات كاملة، أن عملية طوفان الأقصى حطمت مرة أخرى نظرية الأمن الصهيونية ودفاعاتها بهذا الانتصار الذي وقع في 7 أكتوبر، مؤكدا أن معنويات الشعب الفلسطيني عالية، واستعداده للصمود والتضحية مرتفع.



وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال في الإطار المتوقع والمنطقي في ضوء السلوك المتعارف عليه من القوات الإسرائيلية، قائلا: "إنه يلجأ إلى قتل المدنيين ومواجهة الأبرياء وتفريغ جام غضبه على المباني السكنية وسيارات الإسعاف والمدارس، نتيجة فشله في المواجهة العسكرية.



وأكد أن قوات الاحتلال هُزمت عسكريا وفشلت في المواجهة على كامل الخطوط مع قطاع غزة، ولكنه يستقوي على المدنيين ومع ذلك هو عاجز عن الانتصار، في ضوء قدرة المقاومة على إيصال صواريخها خلف خطوط العدو، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لاحتمالات الاجتياح البري من قوات الاحتلال، وعلى رأسها كتائب القسام.



وتابع: "المقاومة لديها قدرة عالية رغم إمكاناتها المتواضعة البسيطة، ولكن تمتلك الإرادة والجرأة ورباطة الجأش، وإذا ما فكر الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة سيرى ما يسوؤه ولن يحقق الانتصار".





