أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرفض الكامل لممارسة العنف ضد المدنيين، في ظل استمرار المواجهات بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف في كلمة ضمن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، مساء الأربعاء، أن «قتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال».



ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والتصعيد الخطير؛ حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما هو أشد خطورة، وإلى ما يعرض أمن المنطقة إلى تهديد جسيم.



وتابع: «المجلس عبّر مرارا خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة، تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة إلى حد الانفجار».



وذكر أن «التصعيد ليس وليد اليوم، بل له أسبابه من إنكار الحقوق الفلسطينية، واعتبار الفلسطينيين مشكلة أمنية لا أكثر، وخلق نظام للاحتلال يقوم فعليا على نظام الفصل العنصري، والقضاء على حل الدولتين كل يوم عبر الاستيطان المستمر وقضم الأراضي».