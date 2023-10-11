حزب الله ينشر فيديو يوثق لحظة تدمير ناقلة الجند الإسرائيلية من نوع زيلدا

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نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد، لعملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "زيلدا"، عند موقع ‏الصدح غربي بلدة صلحا (أفيفيم) بصاروخين موجهين بدقة عالية.

ويظهر الفيديو استهداف ناقلة الجند بصاروخين موجهين، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بالكامل.

وذكر"حزب الله" اللبناني، أن ناقلة الجند الإسرائيلية من نوع "زيلدا"، استهدفت تحديدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا.



هذا وقال "حزب الله"في بيان مساء الثلاثاء، إنه استهدف ملالة إسرائيلية من نوع "زيلدا" عند موقع ‏الصدح غربي بلدة صلحا (أفيفيم) بصاروخين موجهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل. مؤكدا أن الاستهداف جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني، وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي.