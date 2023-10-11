بدأت الولايات المتحدة عملية إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، حسبما نقل موقع شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية في نبأ عاجل منذ قليل.



وقال مسئولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن إسرائيل تستعد بمستشفياتها ونظام الرعاية الصحية "للتصعيد المحتمل للوضع الأمني"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة الإسرائيلية شيرا سولومون، في بيان، أن الوزارة "تسهل نقل المرضى من المستشفيات في شمال البلاد إلى مستشفيات في المركز للسماح باستعداد المستشفيات في الشمال لأي تصعيد محتمل في المستقبل".



وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية أعلنت، منذ قليل، أن 15 إلى 20 طائرة بدون طيار "درون" اخترقت الحدود من جنوب لبنان، وفقا لوكالة "معا" الإخبارية.



وفي غضون ذلك، دوّت صافرات الإنذار، في المستوطنات الإسرائيلية، القريبة من الحدود اللبنانية، خشية من عملية تسلل جوية عبر الحدود اللبنانية.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن هناك مخاوف من تسلل عبر المجال الجوي من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".



وطلب جيش الاحتلال من سكان عشرات المستوطنات في الشمال التحصن داخل الملاجئ، في أعقاب الإنذار بعملية تسلل جوي.