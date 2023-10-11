إطلاق قذائف هاون من سوريا على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي ونشطاء سوريون إنه تم إطلاق قذائف هاون اليوم الثلاثاء على إسرائيل من سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي "إنه يرد على قذائف أطلقت من سوريا على إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء".

وأضاف أن الجيش رد بنيران المدفعية صوب مصادر القصف السوري.

وقال نشطاء من منطقة درعا إن مواقع تابعة للجيش السوري في القنيطرة تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل الفلسطينية التي تعمل مع حزب الله أطلقت قذائف هاون صوب مرتفعات الجولان. وردت إسرائيل بقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة وريف درعا.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية.