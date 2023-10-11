توافد عشرات الصحفيين المصريين، اليوم، إلى مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، للمشاركة في اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، الذى دعت له النقابة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التي تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان.



وردد الحضور في بهو النقابة، عددا من الهتافات التي تتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من بينها:" فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، و"من القاهرة ألف تحية للمقاومة الفلسطينية"، و"شدي حيلك يا فلسطين اللعب العربي كله حزين"، و"يا فلسطين ما نسناكي كل الشعب العربي معاكي"، و" غزة غزة رمز العزة"، أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير".



وقام عشرات من المشاركين بالوقفة بإحراق العلم الإسرائيلي، ودهسه بأقدامهم.



ودون المشاركون، رسائلهم للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في «دفتر تضامن»، وكذلك إشعال الشموع.



ويتضمن اليوم عددا من الفعاليات هي:



أولًا- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

ثانيًا- معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم وجرائم الصهاينة المحتلين.

ثالثًا- دعوة السفير الفلسطيني لحضور مؤتمر يتحدث خلاله ممثلون عن السفارة الفلسطينية بالإضافة إلى لقاء فني وشعري يتضمن عرض فيلم عن القضية الفلسطينية.



وأعلنت النقابة عن اتخاذ عدد من الإجراءات بينها:



1- تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة، خصوصًا بعد إعلان الاحتلال الصهيوني حالة الحرب وتصاعد الهجمة الوحشية البربرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.



2- العمل على إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا في غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع.



3- تتواصل نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين للمساهمة في تسهيل إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في مصر، والتواصل مع الجهات كافة لتقديم التسهيلات لهم.



4- الإعداد لحملة تبرع بالدم في مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت ممكن.



5- تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ارتفاع عدد الشهداء إلي 7 صحفيين وتزايد أعداد المصابين، واستهداف المقرات الإعلامية وطواقم التصوير.



وشددت النقابة على إدانتها الغارات التي تشنها قوات جيش الاحتلال الصهيوني، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم عشرات المنازل في قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.



ووجهت نقابة الصحفيين التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية البطلة في كل خطواتها لاستعادة الحق الفلسطيني.