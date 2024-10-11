ميقاتي يدين الإجرام الإسرائيلي بعد استشهاد جنديين لبنانيين في قصف لجيش الاحتلال

أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا جنوب لبنان.

وذكر الجيش في بيان مقتضب عبر منصة «إكس» «تويتر سابقا»: «استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة كفرا - الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدَين و٣ جرحى».

من جهته، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «العدوان الإسرائيلي» معتبرًا إياه «إجراما متماديا».

وقال ميقاتي في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء: «إن هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب، وهو برسم المجتمع الدولي الساكت على ارتكابات إسرائيل».

كما دعا المجتمع الدولي إلى «وقفة ضمير عالمية تضع حدًا لهذا العدوان».

وذكر البيان أن ميقاتي أجرى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزيا باستشهاد الجنديين ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.