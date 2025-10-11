الأطباء: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة يوم الاثنين المقبل

تعقد نقابة الأطباء، الاثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وذلك لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت يوم الجمعة الماضي.

وكانت قد كشفت مصادر بالنقابة العامة للأطباء عن المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي أجريت الجمعة، مشيرة إلى اكتساح قائمة المستقبل، بعد فوز جميع مرشحيها بمقاعد مجلس النقابة العامة البالغ عددهم 12 مقعد.

وبحسب المصادر في تصريحاتها لـ"الشروق"، فقد أسفرت المؤشرات الأولية عن فوز 3 مرشحين بمقاعد مجلس النقابة العامة فوق السن هم د. أحمد الشربيني بحصوله على نحو 6942 صوت، ود. جمال عميرة بحصوله على 6213 صوت، ود. ياسر حلمي بحصوله على 4770 صوت.

بينما فاز بمقاعد تحت السن كلا من د. أحمد بحلس بحصوله على 5245صوت، ود. أحمد زهران بحصوله على نحو 7 آلاف صوت، ود. خالد أمين زارع بحصوله على 6 آلاف.

وعلى مستوى القطاعات، فازت بمقعد قطاع القاهرة د. إيمان سليمان بحصولها على نحو 252 صوت، وبمقعد قطاع شمال الصعيد د. أيمن هنداوي 1034 صوت، وبمقعد قطاع شرق الدلتا: د. أيمن سالم 1733 صوت، وبمقعد قطاع وسط الدلتا: د. حسين ندا 1274 صوت، وبمقعد قطاع غرب الدلتا د. محمد فريد حمدي (بالتزكية)، وبمقعد قطاع جنوب الصعيد د. مصطفى هاشم ( بالتزكية) .

كما أسفرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة عن فوز كل من د. جوزيف وحيد، ود. عماد سلطان، ود. مصطفى سليم، ود. مينا الشيخ بمقاعد مجلس النقابة فوق السن، وفوز كلا من د. شريف عمارة، ود. يحيي دوير، ود. مارينا باهر د. نوال مصطفى بمقاعد مجلس النقابة تحت السن، وبهذه النتيجة الأولية تكون قائمة المستقبل قد حصلت على جميع مقاعد النقابة الفرعية لأطباء القاهرة.