بايدن يخضع للعلاج الإشعاعي والهرموني لعلاج سرطان البروستاتا

يخضع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للعلاج الإشعاعي والهرموني ضمن مرحلة جديدة من علاج الشكل الشرس من سرطان البروستاتا الذي تم تشخيصه به بعد مغادرته منصبه، وفقا لما ذكرته متحدثة باسمه اليوم السبت.

وقالت كيلي سكالي، مساعدة بايدن: "كجزء من خطة علاج سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حاليا للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني".

وكان بايدن (82 عاما) قد غادر منصبه في يناير، بعد أن انسحب من سباق إعادة الترشح قبل ستة أشهر، عقب مناظرة كارثية ضد الجمهوري دونالد ترامب، وسط مخاوف تتعلق بعمره وصحته ولياقته الذهنية.

وقد هزم ترامب الديمقراطية كامالا هاريس، التي كانت نائبة لبايدن.

وفي مايو/أيار، أعلن المكتب الخاص به أنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وأن المرض قد انتشر إلى العظام. وجاء الاكتشاف بعد أن أبلغ عن أعراض بولية.

وتصنَف سرطانات البروستاتا من حيث عدوانيتها باستخدام ما يعرف بمقياس جليسون. وتتراوح الدرجات من 6 إلى 10، حيث تكون درجات سرطان البروستاتا من 8 و9 و10 أكثر شراسة. وقال مكتب بايدن إن درجته كانت 9، مما يشير إلى أن حالته من بين الأكثر خطورة.