الآلاف في بولندا ينظمون مسيرة ضد الهجرة

ذكرت وكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية نقلا عن مصادر بالشرطة اليوم السبت أن نحو 6000 شخص احتجوا في وارسو ضد الهجرة غير الشرعية ودعوا إلى الإطاحة بالحكومة.

ونظم المسيرة أكبر حزب معارض، حزب القانون والعدالة بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي، واتهم حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك الموالية لأوروبا بالسماح بدخول عدد كبير من المهاجرين للبلاد.

وطالب كاتشينسكي "بالتخلص من توسك" وانتقد اتجاه البلاد إلى "دمار شامل للدولة البولندية كدولة ذات سيادة".

وذكرت تقارير إعلامية أن التجمع في ساحة كاسل في وارسو كان أصغر من المتوقع. وكتب توسك الليبرالي المحافظ في منشور عبر منصة إكس أن "مسيرة (كاتشينسكي) الضخمة" تحولت إلى "فشل ذريع".