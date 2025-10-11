وزير المالية الباكستاني يتوجه إلى أمريكا لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

توجه وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السيناتور محمد أورنجزيب، إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم السبت، أوردته وكالة "أسوشيد برس أوف" باكستان، سيمثل الوزير باكستان في الجلسات الموسعة لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وخلال زيارته التي تستمر ستة أيام، من المقرر أن يعقد السيناتور أورنجزيب اجتماعات مع كبار المسئولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.

كما سيلتقي الوزير، رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، في اجتماع ثنائي، ومن المقرر أن يجتمع أيضًا مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

وسوف يشارك الوزير في مائدة مستديرة إقليمية ينظمها البنك الدولي حول التحول الرقمي لهيئة الإيرادات الاتحادية، التي تشارك فيها أيضًا سلطات ضريبية من دول أخرى.

يُذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، صرح أثناء اجتماع مع جورجيفا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، بأن باكستان تحرز تقدمًا مطردًا نحو الوفاء بعدة أهداف والتزامات بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.