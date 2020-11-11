عزت العلايلي بعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية: المسئولية تزداد بشكل أكبر

أعرب الفنان عزت العلايلي، عن سعادته بتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، معلقًا: «ربنا يسترها ويملاها بالستر ونفضل عند حسن ظن الناس؛ لأن المسئولية تزداد بشكل أكبر».

وأضاف العلايلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن تكريم المهرجان «شيء كبير يتمنى أن يكون على قدره»، مؤكدًا أن مشروع تقديم مسرحية «أهلًا يا بكوات» لا زال قائمًا.

وأوضح أن فيلمي «الأرض»، و«السقا مات» الأقرب إلى قلبه، مستطردًا أنه كان على صلة بالكاتب الراحل يوسف السباعي، والذي كتب قصة فيلم «السقا مات».

وأشار إلى أنه وجه الدعوة لـ«السباعي» لحضور العرض الخاص للفيلم، متابعًا: «تحدثنا وأعرب عن سعادته من الفيلم وهناني وتحدثنا على الموت بعدها بأسبوع قُتل، تحديث عن الموت وكلمته لسة معلمة عندي».

وكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أمس الاثنين، الفنان عزت العلايلي في الدورة الـ36، التي تحمل اسمه، بحضور نجله محمود العلايلي، والعديد من النجوم وهم محمود حميدة، وصلاح عبدالله، وإلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وشقيقتها عبير فريد شوقي، والمخرجين عمر عبد العزيز، وإيناس الدغيدي، والناقد طارق الشناوي، والدكتور خالد عبد الجليل، والإعلامية بوسي شلبي.