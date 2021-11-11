القوى العاملة: توفير 289 فرصة عمل بالبحر الأحمر

بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في قبول طلبات 289 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 37 مهنة بأجور مجزية وذلك في 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة - وفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس - إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

من جهته .. أوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أن فرص العمل المطلوبة تتمثل في 28 طباخا، و20 عامل زراعة، و5 منقذين، و22 فرد أمن، و2 أخصائي سلامة وصحة مهنية، 21 مضيفا، و21 مساعد مضيف، و38 مشرف غرف، و51 عامل تجهيز وتحضير، و7 موظفين استقبال، و5 مشرفين غرف، و8 عمال مناطق عامة، ورئيس صف بارات، و2 مشرف زراعة، و5 مشرفين أدوار، ورئيس قسم الخباز، ومشرف حجز، وعامل ستيوارد، ورئيس قسم الجارد مانجيه، وموظف علاقات نزلاء و2 مساعد رئيس قسم مطبخ.

وأضاف أن الوظائف شملت أيضا 2 عامل سكن، و10 عمال نظافة غرف، و10 عمال نظافة مطبخ، و4 عمال كافتيريا، و2 عامل مغسلة، وفني معدات، وفني كهرباء، و3 فنيين تبريد وتكييف، وفني مصمم ديكور، ومشرف زراعة، ونجار، و2 عامل غرف داخلية، و4 مراقبين أمن، ومراقب جودة ، و 2 محاسب مصروفات.. لافتا إلى أنه على الراغبين في العمل بهذه المهن التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.