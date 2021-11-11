 تسليم التابلت الخاص بالصف الأول الثانوى لتعليم كفر الشيخ - بوابة الشروق
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تسليم التابلت الخاص بالصف الأول الثانوى لتعليم كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:37 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:37 ص

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول التابلت الخاص بالصف الأول الثانوي، وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، أعمال توزيع أجهزة التابلت على الإدارات التعليمية ال 13، كما تفقد أعمال تسليم التابلت بعدد من المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

موجهاً الشكر لوكيل مديرية التربية والتعليم، خالد البربري، وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومدير أمن المديرية، ومدير إدارة المخازن والمشتريات بالمديرية، على التواجد ومتابعة إجراءات العمل في تسليم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، كما وجه الشكر للواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وكل رجال الأمن بمديرية الأمن على المجهود المبذول، أثناء أعمال تسليم التابلت للإدارات التعليمية، والمدارس.

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يجرى العمل في توزيع الأجهزة للإدارات التعليمية ال 13 بالمحافظة والتي بدورها تعمل على تسليمها للمدارس الثانوية التابعة لها لتوزيعها على الطلاب ، موجها الشكر والتقدير لإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية وجميع العاملين بها لما شهده من دقة العمل والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

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