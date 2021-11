سجل تساقط الثلوج في شمال الصين أرقاما قياسية في العديد من المناطق هناك، بصورة أدت إلى إغلاق أبواب بعض المنازل وتعطيل وسائل المواصلات العامة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن استمرار تساقط الثلوج في العديد من المدن شمالي الصين تسبب في أزمة مرورية.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من المشاهد التي تسببت فيها الثلوج المتساقطة بكثافة شمالي البلاد.

وتقول الصحيفة إن منطقة منغوليا الداخلية شهدت تساقطا للثلوج على مدى 46 ساعة متواصلة، وفقا للسلطات المحلية ما تسبب في تغطية سيارات بطبقات كثيفة من الثلوج التي تسببت أيضا في إغلاق بعض أبواب المنازل.

ويرصد الفيديو عددا من الحافلات التي توقفت بسبب الثلوج بينما يحاول الركاب مساعدتها في التحرك مجددا، كما ظهر بعض الأشخاص الذين يستخدمون

Record-breaking snowfall continues to batter various cities in northern China, blocking the doors to residents’ houses and causing traffic jams. pic.twitter.com/4ENhYs2KAp