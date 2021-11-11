أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اليوم الخميس، رسمياً عن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ 28 (COP28) في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإعلان جاء في ختام فعاليات مكثفة استمرت أسبوعين، وشاركت فيها نحو 200 دولة لاتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، ولتوحيد جهود الحد من تداعيات تغير المناخ.

وكانت دولة الإمارات قد حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة دورة عام 2023 من مؤتمر دول الأطراف.

وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته باختيار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف /COP28/ في عام 2023، خاصة أن هذا الاختيار يتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ، مؤكدا التزام بلاده بدعم جهود المجتمع الدولي الهادفة لتكثيف التعاون بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ والتحديات التي يتسبب بها.

وأضاف الوزير أن الإمارات تسعى لأن يكون مؤتمر الأطراف /COP28/ ملتقى للحلول، موضحا أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي 2050، تعكس التزامها الراسخ بدعم العمل المناخي .