 بريطانيا تسجل 39 ألفا و699 إصابة جديدة بكورونا و216 حالة وفاة - بوابة الشروق
الخميس 11 نوفمبر 2021 10:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تسجل 39 ألفا و699 إصابة جديدة بكورونا و216 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:59 ص

سجلت بريطانيا 39 ألفا و699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 216 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و451 ألفا و884 إصابة، والوفيات إلى 142 ألفا و772 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 108 ملايين و6 آلاف و645 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك